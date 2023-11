Elezioni, sindaco Gilles Ielo: "Disponibile a ricandidarmi"

Elezioni comunali 2024 di Rescaldina, il sindaco uscente disponibile a fare il bis.

Elezioni comunali, Ielo disposto al bis

Il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo si è detto "disponibile a ricandidarsi". L'annuncio è arrivato in questi giorni e riguarda il primo cittadino, che è al suo primo mandato elettorale. In paese, nella primavera 2024, si svolgeranno le elezioni comunali e gli occhi di tutti sono puntati anche sulle mosse della maggioranza uscente. "«Ci tengo a precisare che si tratta esclusivamente di una mia disponibilità, non è assolutamente confermata nessuna ricandidatura per ora; da poco con Vivere Rescaldina abbiamo iniziato a pensare e a fare ragionamenti concreti su come riproporre la lista e che tipo di campagna elettorale intraprendere. Ci sono delle valutazioni in corso".

Gli altri schieramenti

Non si conoscono ancora le mosse degli sfidanti; sul fronte delle opposizioni è praticamente sparito il Movimento 5 stelle e si attende di sapere cosa intende fare il Centrodestra unito. Movimento lo si nota invece sulle pagine del gruppo Facebook "Futura Rescaldina" che continua a lanciare idee e proposte per il paese e che i più informati dicono possa essere una lista in campo.