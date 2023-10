"Futura Rescaldina" sarà una lista che correrà alle elezioni comunali 2024 a Rescaldina?

"Futura Rescaldina": il gruppo social diventerà una lista?

Nella primavera del 2024 a Rescaldina si svolgeranno le elezioni comunali. E in paese sembra già muoversi qualcosa. In questi giorni tanta attività la si vede tra le fila di "Futura Rescaldina", gruppo attivo sui social che sta proponendo discussioni e priorità per il paese. E' possibile quindi che questo gruppo diventi una lista che correrà per l'imminente campagna elettorale? Dai promotori del gruppo non arrivano conferme e ogni decisione viene rimandata a tempi successi. Ma i ben informati dicono che tale spazio social potrebbe essere uno degli attori in campo in vista della chiamata alle urne dell'anno prossimo.

I temi sollevati

Balza all’occhio il logo scelto dal gruppo sociale: lettera F di colore viola, la R e la scritta di colore rosso, tutto su sfondo viola. Vicino, una foto del municipio. Post e richieste di commenti che fanno pensare a un impegno politico in vista del voto dell’anno prossimo.

"Riteniamo che la gestione dei servizi sociali da parte delle amministrazioni Vivere Rescaldina sia stata e sia alquanto carente e discutibile - affermano dal gruppo - Una gestione che appare basata più su principi ideologici che sulle esigenze della comunità. Futura Rescaldina vuole una gestione più equa e trasparente dei servizi sociali con una attenzione particolare a chi , prima di essere in difficoltà, ha contribuito con lavoro e tasse alla crescita di Rescaldina"

E ancora:

"6mila euro per uno skate park e altre migliaia di euro per un labirinto di siepi, e ci fermiamo qui. Grazie al Bilancio partecipato. A fronte di immense necessità rimaste al palo insieme al problema sicurezza! Ogni centesimo è importante! Sono soldi dei cittadini e loro li stanno buttando. La ristrutturazione della Torre Amigazzi non era nel programma elettorale di Vivere Rescaldina ma ora si investiranno circa 7 milioni di euro. Perché con tanti beni già pubblici che richiederebbero urgenti, straordinarie manutenzioni, Vivere Rescaldina sceglie di acquisire una proprietà privata e di investirvi così tanto denaro pubblico?".

E non manca il tema della sicurezza: "Finora nessun intervento serio per combattere spaccio e spacciatori che vivono nei boschi e si riversano poi in stazione, nei parchi cittadini".