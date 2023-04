Si dimette anche il capogruppo: la maggioranza perde un altro pezzo a un mese dal voto

Si è dimesso anche Mario Natale Masetti, capogruppo di maggioranza di Cerro Maggiore.

Anche il nuovo capogruppo lascia la maggioranza

La maggioranza che sostiene il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra ha perso un altro pezzo: si tratta di Mario Natale Masetti, esponente di Forza Italia e attuale capogruppo di maggioranza. Tra l'altro il nome di Masetti, due settimane fa, figurava nella lista elettorale a supporto di Berra per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 mentre ora non vi è più. Lui a dire addio alla squadra di governo dopo che a marzo a dimettersi era stato Antonio Foderaro (anche lui di Forza Italia), allora vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio, Urbanistica e Ambiente; nel novembre 2019 le dimissioni erano state quelle dell'ex assessore alla Polizia Locale, Commercio e Protezione civile Fabrizio Sberna, poi nel giugno 2020 era toccato al capogruppo di maggioranza con delega alle Frazioni Franco Alberti (Sberna e Alberti avevano puntato il dito contro l'operato della maggioranza) poi le dimissioni dell'ex assessore all'Istruzione e Cultura Fioranna Pirola.

"Per farsi i nemici basta dire quello che pensi"

Masetti spiega così la propria scelta di rassegnare le dimissioni:

"Premesso che non amo la pubblicità e il protagonismo, la mia decisione è scaturita dopo un incontro chiarificatore col sindaco nel corso del quale ho manifestato la mancanza di sintonia con alcuni componenti della Giunta. Come dire: 'per farsi i nemici non serve la guerra, basta dire quello che pensi'".