Il capogruppo di maggioranza si dimette: “Non mi hanno coinvolto”. E va all’opposizione

Il capogruppo di maggioranza di Cerro Maggiore si dimette: la decisione di Franco Alberti che lascia il gruppo del sindaco Nuccia Berra.

Il capogruppo di maggioranza si dimette

Si è dimesso il capogruppo di maggioranza Franco Alberti, noto esponente di Fratelli d’Italia, da 25 anni in Consigliere comunale e attualmente delegato alla frazione di Cantalupo.

Un altro grattacapo per la squadra del sindaco Nuccia Berra che l’anno scorso aveva già perso l’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Commercio Fabrizio Sberna della Lega (poi sostituito in Giunta dall’ex capogruppo di maggioranza Alessandro Provini – Lega -).

“In campo politico, non sono certo l’ultimo arrivato – protesta Alberti- Sono un politico storico di Forza Italia, è da 25 anni che sono in Consiglio comunale ed ho combattuto battaglie importanti nell’interesse dei cittadini di Cerro e Cantalupo. Ma progressivamente si è assistito a un aumento del potere della Lega, che è diventato determinante negli equilibri della Giunta. In questo ultimo periodo praticamente sono stato escluso dalle decisioni più importanti e alla fine le decisioni le prendevano in pochi”.

Alberti siederà all’opposizione in Consiglio comunale con un suo gruppo. Nuovo capogruppo di maggioranza sarà Natale Masetti.

