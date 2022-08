"Perché il Comune vuole smantellare la materna?"

"Perché l’Amministrazione targata Vivere Rescaldina vuole smantellare la scuola materna “Don Antonio Arioli “ di Rescalda?": è una domanda diretta quella rivolta dal Centrodestra unito Rescaldina al Comune

Il futuro della materna

La questione del rinnovo della convenzione tra il Comune di Rescaldina e l’Associazione Scuola Materna “Don Antonio Arioli “ di Rescalda per la gestione della scuola dell’infanzia paritaria si rinnova periodicamente, in particolare in vista della ripresa dell'anno scolastico. E il Centrodestra rescaldinese l'ha voluta riproporre con forza, paventando una definita intenzione del Comune.

"Da anni, i componenti dell’attuale Amministrazione non perdono occasione di compiere scelte che , di fatto, vanno nella direzione della chiusura di questa esperienza, cominciata nel 1911 e proseguita per oltre cento anni. Diversi segnali, negli anni, hanno confermato l’esistenza di un disegno di questa natura che oggi culmina con la richiesta dell’Amministrazione targata Vivere Rescaldina al Consiglio della Scuola Materna di Rescalda, di un canone annuo, un tempo simbolico, oggi rivisto e decuplicato. Inutile spiegare che, per una istituzione che non persegue fine di lucro, l’arbitraria e unilaterale imposizione di costi così elevati significherebbe inevitabilmente sancire la fine della sua stessa esistenza. La indubbia qualità dell’insegnamento, confermata anche dai dati oggettivi delle iscrizioni – che, nonostante la cronica contrazione delle nascite, non hanno subito flessioni-, l’innegabile valore di una realtà tanto radicata nel territorio, apprezzata e ricercata, sicuramente anche per i valori cristiani che la ispirano, ma che comunque è sempre stata al servizio di tutti e ha sempre accolto tutti, impone una domanda: perché l’Amministrazione targata Vivere Rescaldina vuole smantellare la scuola materna “Don Antonio Arioli “ di Rescalda?"

Una (ipotizzata) scelta che vede la minoranza nettamente contraria