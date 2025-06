Davide Gorla, il ricordo del Coro Amadeus di Rescaldina

Davide Gorla, il negoziante ucciso a Busto Arsizio, faceva parte del Coro Amadeus di Rescaldina.

Davide Gorla e il ricordo del suo coro

Davide Gorla, il negoziante ucciso nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno 2025, nel centro di Busto Arsizio, aveva una grande passione: quella del canto. Ed era componente, da più di 10 anni, del Coro Sinfonico Amadeus di Rescaldina (paese nel quale viveva da qualche anno, prima era residente a Castellanza), realtà di grande spessore nel panorama musicale così come in quello della solidarietà.

"Era uno di noi"

"Davide era uno di noi - ricorda il direttore del coro e orchestra Marco Raimondi - Una grandissima persona. Faceva parte del coro come basso, da oltre 10 anni. Da sempre noi uniamo la musica alla solidarietà e lui era una di quelle persone che era attiva in questi due fronti, le sue due passioni, sempre generoso verso il prossimo".

La sua creatività anche per vetrine e chiese

Gorla, in passato, aveva fatto anche il vetrinista e la sua abilità nell'allestire l'ha utilizzata anche per preparare al meglio diverse chiese per cerimonie a Castellanza così come a Rescalda e alla Parrocchia di Santa Teresa a Legnano.