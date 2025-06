Blitz della Polizia Locale nel parco intitolato alla poliziotta: trovata droga

Blitz della Polizia Locale di Rescaldina nel parco intitolato ad Antonella Iasilli: trovata droga, pusher in fuga.

Blitz della Polizia Locale nel parco dedicato alla poliziotta

La Polizia Locale di Rescaldina è intervenuta nel parco di via Nenni intitolato ad Antonella Iasilli, il vice questore aggiunto della Polizia di Stato residente in paese e scomparso due anni fa. Gli agenti, intorno alle 21.40 di sabato 14 giugno 2025, erano impegnati in un servizio serale-notturno e hanno controllato anche il parco, dove i residenti avevano segnalato la presenza di spaccio di droga. Non appena l'auto della Polizia locale è entrata nell'area verde, gli agenti hanno notato due ragazzi che, vista la pattuglia, sono scappati, dividendosi. In particolare, uno di loro indossava uno zaino e ha iniziato a correre verso il bosco liberandosi dello zaino e riuscendo a scappare tra gli alberi. Gli agenti si sono subito messi alla ricerca dello zaino, ritrovandolo nel parco: all'interno vi erano 18 grammi di marijuana suddivisa in dosi, materiale tutto finito sotto sequestro.

La soddisfazione del comandante

"Anche se non è stato identificato lo spacciatore, l’attività di controllo nelle ore serali operato grazie al progetto attuato nell’ambito dell’Aggregazione dell’Asse del Sempione e finanziato da Regione Lombardia, non solo ha permesso di intercettare sostanze stupefacenti prima del loro smercio ma ha anche dato un importante segno di presidio del territorio da parte della Polizia Locale" commenta il comandante Alessandra Dall'Orto.