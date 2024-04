Inaugurato il parco in memoria di Antonella Iasilli

Inaugurato a Rescaldina il parco intitolato ad Antonella Iasilli, la poliziotta "che scacciava gli spacciatori cantando".

Un parco per Antonella Iasilli, la poliziotta "che scacciava gli spacciatori cantando"

Rescaldinese, vicequestore all'aeroporto di Malpensa, la donna è mancata un anno fa a 49 anni. Era diventata nota nel giugno 2022, quando insieme all'amico e collega poliziotto-rapper Sebastiano Vitale, in arte "Revman", aveva chiamato a raccolta numerosi cittadini nel Bosco del Rugareto, area verde conosciuta come "il bosco della droga", per un flash mob a suon di musica, con la canzone "La ricetta della felicità" che ha poi spopolato sul web ed è stata riproposta anche in altri eventi contro lo spaccio.

"Ci ha insegnato che ognuno di noi nel proprio piccolo può essere un eroe"

Il taglio del nastro dell'area verde, che sorge in via Nenni, è andato in scena nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile. Nell'occasione il sindaco Gilles Ielo ha spiegato che l'intitolazione mira a far rivivere l'area verde e che la speranza dell'Amministrazione comunale è di riuscire a trovare presto un gestore per il chiosco che sorge nel parco. Il primo cittadino ha proseguito:

"Ho conosciuto Antonella nel 2020, in pieno periodo Covid, quando ho celebrato il suo matrimonio. Nonostante il periodo difficile, è sempre stata un vulcano di idee. Si parla spesso di grandi eroi, ma Antonella ci ha insegnato che ognuno di noi nel proprio piccolo può essere un eroe e cambiare le cose in meglio con le proprie azioni. L'insegnamento che ci ha lasciato è quello di provarci sempre. Grande il suo amore per la vita, che abbiamo voluto ricordare riportando una sua frase sulla targa che oggi andiamo a scoprire: 'La vita è una cosa meravigliosa e voi dovete meravigliarmi'".

Presenti anche i volontari che stanno lavorando per far rivivere il Bosco del Rugareto

Alla cerimonia erano presenti anche i volontari del progetto di cittadinanza attiva Adotta un sentiero, che si occupoano di organizzare camminate nel Bosco del Rugareto per restituirlo alla comunità sottraendolo alla criminalità.

Nell'area verde di via Nenni è stata inaugurata anche la nuova pista di skateboard

Contestualmente è stata inaugurata anche la pista di skatebord nata dalle proposte dei ragazzi nell'ambito del Bilancio partecipato.