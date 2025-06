Meeting di chiusura per il Lions Club Rescaldina

Meeting di chiusura per il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione presso il Centro Terra Luna di Gallarate.

Plauso alla sponsorizzazione del dodicesimo Lions Club Lombardia Nord Ovest Futuro, il centesimo Club del Distretto 108 Ib1 che comprende le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza e Brianza e i Comuni di Legnano, Parabaigo, Rescaldina ed altri nell'Alto Milanese.

Si è svolto nei giorni scorsi il meeting di chiusura dell'anno lionistico 2024/2025 del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione presso il Centro Terra Luna della Fondazione Bellora di Gallarate.

Il Consiglio Direttivo in carica è stato confermato anche per l'anno sociale 2025/2026 con la rinomina di tutti i componenti e con l'aggiunta di un Socio con l'incarico di Cerimoniere. Oltre al Presidente in carica Lioins Gian Claudio Castellani fanno parte del Consiglio Direttivo i Soci Paolo Magistrali (Segretario), Elvira Bonazza (Tesoriere), Gianmarco Airaghi (nuovo Cerimoniere) ed i Consiglieri PDG Danilo F. Guerini Rocco (GLT), PDG Carlo Massironi (GMT), Cristina Boracchi (GST) e Eleonora Bassani, Massimo Bellasio, Marco Crespi, Marco Petrillo. Altri incarichi saranno definiti a breve.

La serata, con un buon numero di Soci presenti ha visto la partecipazione, oltre che del Presidente Gian Claudio Castellani del Past Governatore Distrettuale dell’anno del Centenario Carlo Massironi; del Past Governatore Distrettuale e GAT Multidistrettuale 108 ITALY Danilo Francesco Guerini Rocco, della Segretaria Distrettuale e Secondo Vice Governatore Distrettuale Eletto Giancarla Mantegazza; presenti anche gli Officer Distrettuali Massimo Bellasio e Eleonora Bassani.

E' stata un’importante occasione per il Club per tracciare il bilancio dell’annata lionistica 2024-2025 che ha visto il Club protagonista, nello spirito “We Serve”.

Sono state fatte donazioni al Centro Terra Luna, alla Casa del Sorriso; alla Valle di Ezechiele per l’assistenza ai carcerati; alle RSA di Legnano e Rescaldina in occasione del Santo Natale e della Pasqua; è stata acquistata una stufa per una famiglia Ucraina ed è stata versata una quota a favore di un pozzo da costruire in Africa, in memoria del Past Presidente del Consiglio dei Governatori Nino Magrini Fioretti. Inoltre, è stata dedicata una targa in memoria del Socio Angelo Mocchetti ed è stato indetto, sempre in sua memoria, un concorso a premi; oltre che una donazione per una borsa di studio in occasione della 33esima Giornata dello Studente della Fondazione Famiglia Legnanese. Come da molti anni è stata effettuata una donazione molto rilevante a LCIF Lions Club International Foundation

In collaborazione poi con gli altri Lions Club di Legnano il Club ha contribuito alla donazione di un cane guida Lions. Buone nuove anche per il Distretto 108 Ib1, di cui il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione fa parte, arrivato tra i tre Distretti Top nazionali e settimo a livello internazionale.

Buona motivazione e giusta consapevolezza per affrontare insieme il nuovo anno. A presentare il direttivo che guiderà il Club la prossima annata lionistica 2025-2026 è stato il Past Governatore Distrettuale Carlo Massironi.

Nella serata è stata annunciata la costituzione del Lions Club Lombardia Nord Ovest Futuro, il centesimo del Distretto 108 Ib1. Con questa sponsorizzazione il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha promosso e sponsorizzato la costituzione di ben 12 Lions Club con un incremento Soci nel Distretto di oltre 240 Soci. il Distretto 108 Ib1 conta attualmentre oltre 2.500 Soci e il Club Legnano Rescaldina Sempione, omologato il 19 dicembre 2013, è ora composto da 30 Soci mentre ha raggiunto nell'anno 2016/2017, anno del Centernario del Lions International, il numero record per il Distretto di 92 Soci in parte poi trasferiti ai nuovi Lions Club sponsorizzati; un risultato di grande soddisfazione per tutti.