Pasqua solidale: la Lega dona uova di cioccolato alla Caritas

Pasqua solidale per la Lega Giovani di Parabiago, che ha deciso di donare uova di cioccolato alla Caritas ambrosiana.

Pasqua solidale: l’iniziativa della Lega Giovani di Parabiago

“L’emergenza sanitaria è diventata anche emergenza economica e molte famiglie, purtroppo, si trovano in difficoltà in questo momento – hanno dichiarato dalla Lega Giovani cittadina – Abbiamo pensato a un gesto semplice per Pasqua, ma che intende esprimere la nostra solidarietà a chi fa più fatica, donando uova di cioccolato. La Pasqua è una ricorrenza importante da passare con i propri cari e speriamo possa essere festeggiata con serenità da tutti”.

“Una donazione che sia un concreto sostegno al volontariato”

Questo quindi lo spirito che ha portato la delegazione formata dal capogruppo del Carroccio in Consiglio Diego Scalvini, dell’assessore ai Servizi sociali Elisa Lonati, della consigliera Valentina Re e del consigliere Luca Scocozza a porgere questo particolare dono alla Caritas cittadina, che da tempo si occupa della distribuzione di beni di prima necessità a molte famiglie parabiaghesi.

“La nostra donazione vuole anche esprimere un concreto sostegno alle tante realtà di volontariato del territorio che si impegnano con cuore e passione verso i bisogni delle fragilità, nonostante le difficoltà che si sono incontrate in questo anno davvero difficile” hanno concluso.