Una festa a sorpresa per i 55 anni di sacerdozio di don Luigi Colombo

Don Luigi Colombo, sacerdote di San Lorenzo, frazione di Parabiago, al centro dei festeggiamenti andati in scena ieri, domenica 29 giugno, in occasione dei suoi primi 55 anni di sacerdozio. Il prete è stato protagonista e della grande festa che i fedeli gli hanno riservato con un programma partito con la messa e proseguito con un aperitivo in compagnia.

Tanti i fedeli che hanno festeggiato l'importante traguardo

Presente a questo momento importante, tra gli altri, anche il prevosto don Maurilio Frigerio, insieme a tante, tantissime persone che hanno voluto festeggiare il traguardo raggiunto con quella che è diventata una vera e propria festa a sorpresa. Un'occasione che ha visto riunirsi pure i gli ex parrocchiani di Castronno e Cedrate (ma non solo) e le autorità locali, compreso il sindaco Raffaele Cucchi.

La biografia del sacerdote Colombo e le sue qualità umane e spirituali

Era sabato 27 giugno 1978 quando don Luigi fu consacrato nel Duomo di Milano dall'arcivescovo Giovanni Colombo.