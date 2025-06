Una serata in ricordo di Monsignor Marco Ceriani

Ancora una volta Parabiago si distingue per la coesione fra le associazioni al fine di esternare l’affetto per Monsignor Marco Ceriani un sacerdote che, come invita a fare il Presidente internazionale Lions Fabricio Oliveira ,“ha lasciato il segno”.

Il ricordo di Monsignor Marco Ceriani

Ieri sera presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso di Parabiago guidata da don Maurilio Frigerio la popolazione era presente in massa grazie all’invito ricevuto dalla Fondazione Carla Musazzi, dai Bersaglieri, dall’Avis, dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Salvo d’Acquisto nonché dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini per partecipare alla Santa Messa celebrata da S.E. il Cardinale Francesco Coccopalmerio, cittadino illustre di Parabiago.

Molto sentita l’omelia che ha toccato le letture della Messa ma, che ha, sopra tutto, collegato quanto insegnato da Gesù con la vita e le opere di Monsignor Marco Ceriani che è vissuto a Parabiago per sessantacinque anni “affiancando la primaria attività pastorale a quella di organizzatore e promotore di molteplici iniziative culturali, filantropiche e di educazione scolastica. Da insigne storiografo ed uomo di cultura scrisse ben cinque volumi sulla storia di Parabiago e sui suoi illustri cittadini come Giannini e Maggiolini” dei cui lavori era unico profondo conoscitore, si legge sul depliant a cura della Fondazione Carla Musazzi.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

La consegna del Melvin Jones

Al termine della Messa poi il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini rappresentato dal suo Presidente in carica Francesco Munafò accompagnato dal Cerimoniere Distrettuale e Presidente fondatore del Club stesso Patrizia Guerini Rocco ha voluto consegnare la Melvin Jones a Monsignor Marco Ceriani nelle mani del custode e depositario delle memorie di Monsignore, il nipote Giuliano Prandoni.