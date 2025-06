Casa di comunità, le chiavi del cantiere nelle mani dell'Asst

L'Asst ovest milanese ha preso in mano i lavori per la realizzazione della nuova Casa di comunità che troverà sede negli spazi dell'ex Rede a Parabiago.

La consegna del cantiere che trasformerà l'area in una Casa di comunità

La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi direttamente per mezzo del Comune che sui social ha scritto:

«Consegnati ufficialmente all'Asst Ovest Milano gli spazi di cantiere adibiti ad ospitare la Casa di comunità presso l'area soggetta all'intervento di rigenerazione urbana in centro città (edificio a ponte). Gli spazi della struttura, dopo gli interventi di competenza comunale, saranno ora completati dall'azienda socio sanitaria».

La palla è passata all'agenzia per la salute

Dal 13 giugno scorso la «palla» è passata all'agenzia per la salute, mentre gran parte dei lavori spetterà ancora al Comune che aveva raccolto fondi Pnrr per dotare i locali dell'ex azienda di una serie di servizi che abbracciano la sfera sanitaria, culturale e sociale. Del resto i lavori all'edificio ponte erano finiti al centro delle considerazioni dell'ultimo Consiglio comunale.

La spiegazione del sindaco Cucchi

Un'occasione in cui il sindaco Raffaele Cucchi aveva spiegato le ultime vicende relative all'affidamento del cantiere.

«In seguito alla consegna ufficiale dei lavori e fino al 15 maggio 2025 l'esecuzione dell'attività è stata condizionata dall'impossibilità di utilizzare l'area di cantiere adiacente al lato sud a causa delle attività di bonifica ambientale. Lavori che sono stati completati a fine aprile e per cui mancano solo i controlli finali. Dal 15 maggio 2025 la ditta aggiudicataria ha potuto accedervi. Ad oggi risultano eseguiti buona parte degli interventi di demolizione, adeguamento strutturale dell'edificio e separazione degli spazi destinati alla Casa di comunità. Da metà aprile sono stati eseguiti diversi sopralluoghi con i tecnici di Città Metropolitana e Asst ovest Milanese per il cantiere della casa di comunità. E' stato chiesto di aggiornare il crono-programma: il 31 marzo 2026 sarà la data che verrà rispettata per la consegna».

La ricostruzione delle tappe più recenti

Nell'ambito di un recente incontro tra Regione e Ministero, ha aggiunto il primo cittadino, «quest'ultimo non concederà dilazione per dare attuazione alla casa di comunità. Pertanto dovranno essere eseguiti collaudi, sistemate attrezzature e avviate le pratiche per richieste di accreditamento. Il tutto entro i primi giorni di gennaio 2026 per consentire poi l'esecuzione delle fasi successive».