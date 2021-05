Nasce una nuova lista civica, il candidato? “Vogliamo Celeste”

Si chiama «Noi di Sedriano e Roveda» ed è la nuova lista civica che scenderà in campo alle elezioni amministrative di ottobre. Il candidato sindaco? “Vogliamo Alfredo Celeste“.

Nasce una nuova lista civica “libera” dai partiti

La particolarità della lista? Solo persone alla prima esperienza politica, senza bandiere alle spalle: «Volevate facce nuove? Ci siamo! – afferma la fondatrice, Valentina Ceccarelli – La nostra lista è composta solo ed esclusivamente da cittadini che si affacciano per la prima volta alla politica, liberi da lacci e legami con i partiti tradizionali, ma che da tempo sono operativi e presenti in vari ambiti del nostro paese, di cui hanno approfondita conoscenza e con il quale hanno un radicato legame. Nei loro settori di lavoro sono stimati e conosciuti per professionalità e competenza».

Il progetto vede ora la luce dopo mesi di lavoro: «Attualmente il gruppo è composto da una trentina di componenti, ma siamo aperti a tutte le altre adesioni che stanno arrivando e che arriveranno», prosegue Ceccarelli.

“Vogliamo Celeste candidato sindaco”

E il candidato sindaco? «All’esperienza, alla competenza e soprattutto all’onestà e alla rettitudine non si deve mai rinunciare – risponde Ceccarelli – Quindi proporremo al professor Alfredo Celeste di guidarci come candidato sindaco. Il suo attaccamento al territorio e ai sedrianesi non ha uguali ed è per questo che siamo onorati se vorrà, quanto prima, condividere quest’esperienza con noi e con tutti i cittadini di Sedriano».

Alle elezioni sarà corsa a cinque

Per la fascia tricolore sarà dunque una corsa a cinque: se la contenderanno Marco Re a capo di una lista civica, il sindaco uscente Angelo Cipriani che abbandonerà il simbolo dei 5 Stelle per guidare anche lui una civica, Ivan Biondi (Sinistra di Sedriano), Massimiliana Marazzini (centrodestra) e, se accetterà, Alfredo Celeste.