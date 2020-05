Manifesti di prevenzione del sindaco, interviene anche la Lega

Manifesti di prevenzione Coronavirus con l’immagine del sindaco e il simbolo del Comune (vedi foto di copertina): una scelta che ha scatenato le polemiche a Parabiago. In merito è intervenuta anche la sezione della Lega per rispondere al PD locale che ha accusato il primo cittadino di Parabiago di fare campagna elettorale invece di occuparsi della città.

Ad intervenire il segretario locale della Lega, Diego Quieti:

“Siamo stupiti della polemica sollevata dal PD che, anziché portare energie positive nel sostenere le azioni per mantenere alta l’attenzione sul distanziamento, pensa politichese. Alle accuse, rispondiamo con una domanda: se in questa emergenza il Sindaco si fosse limitato ad attendere le disposizioni governative, sarebbe stato un buon amministratore? Noi crediamo di no! La tempestività con la quale l’Amministrazione è intervenuta per affrontare l’emergenza ed evitare la diffusione del contagio, è stata massima e questo anche grazie a tutta la struttura dell’Ente che ha lavorato incessantemente senza badare ad orari e anche nei week end. Inoltre, il Sindaco viene accusato di non aver firmato la lettera sottoscritta da alcuni Primi Cittadini dell’altomilanese per richiedere un potenziamento della sanità territoriale: quel giorno (Pasquetta) Raffaele Cucchi era impegnato nel reperire tamponi da portare presso la casa di riposo comunale e non ha guardato le chat. Sicuramente ne è dispiaciuto, ma evidentemente ci sono Sindaci che scrivono e altri che agiscono… abbiamo solo una domanda: ad oggi cosa hanno ottenuto di concreto i Sindaci che hanno sottoscritto il documento? Sarebbe interessante venirne a conoscenza. Infine, un’osservazione ai consiglieri del Pd: da subito è stata attivata una chat Covid-19 dedicata ai consiglieri comunali per condividere informative, informazioni ed eventuali difficoltà da affrontare; non ci risulta che siano state mai avanzate idee, proposte o interventi utili a limitare il contagio da parte degli stessi che oggi accusano il Sindaco di fare campagna elettorale, quindi per loro, viene prima il cittadino o la polemica politica?”.