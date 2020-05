Polemica sui manifesti di prevenzione: il sindaco risponde

Polemica sui manifesti di prevenzione per il Coronavirus: dopo la presa di posizione del centrosinistra e Italia Viva, il sindaco Raffaele Cucchi replica.

“Grazie per aver portato l’attenzione sui manifesti informativi”

Alle accuse il primo cittadino replica: “Cosa dire? Intanto grazie a coloro che, polemizzando, hanno riportato l’attenzione sui manifesti affissi per informare i cittadini sulle misure da adottare in questa seconda fase, un ‘baccano’ che interpreto come un modo per amplificare il messaggio alla cittadinanza con l’invito a non abbassare la guardia, anzi prestare maggior attenzione alle distanze, alla mascherina e alla sanificazione degli ambienti”.

Poi la risposta a chi lo accusa di aver fatto campagna elettorale

“Questo, però, non mi sottrae dalla necessità di rispondere alle accuse fattemi in termini di sfruttamento della situazione per fare campagna elettorale, una polemica un po’ fine a se stessa perchè credo che in questi cinque anni, come Amministrazione Comunale, abbiamo cercato di mantenere costante una comunicazione e informazione verso la cittadinanza anche attraverso nuovi canali istituzionali come i social network – ha continuato Cucchi – Quindi dov’è la novità se alla richiesta del Governo di mantenere costantemente informata la cittadinanza durante il distanziamento sociale, abbiamo messo a disposizione della comunità un canale di comunicazione già utilizzato dai cittadini per interloquire con l’Ente? Semplicemente, la pagina facebook del comune ha mantenere questo Filo Diretto di informazione (arricchito di appuntamenti culturali di spessore) verso i cittadini che, a sentore, sembrano aver apprezzato. Prima i cittadini e poi la politica, questo credo di aver sempre attuato in numerose azioni per risolvere i problemi della città. Mai il contrario… ora l’accusa di propaganda elettorale”.

