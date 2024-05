Luca Perotta, ecco i componenti della sua lista Cambia Rescaldina

Luca Perotta, in vista delle elezioni comunali di giugno 2024, ha reso noto i nomi dei componenti della sua squadra.

Luca Perotta, ecco la squadra

Luca Perotta, in vista delle elezioni comunali di Rescaldina di giugno 2024, ha reso noti i nominativi dei componenti della sua lista Cambia Rescaldina. Lui è il candidato del centrodestra unito (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega) e della lista civica Nel cuore Rescaldina. Ecco la sua squadra: Elise Bozzani, Giuseppe Brittanni, Enrico Carnovali, Guido Cortellezzi, Laura Fazio, Marco Grimoldi, Michela Labriola, Giovanni Lo Tufo, Matteo Longo (attuale consigliere comunale del gruppo di minoranza Centrodestra unito), Paolo Magistrali (ex sindaco), Laura Marinello, Michele Luigi Martino, Silvia Moreni, Federica Simone (ex consigliere comunale di minoranza del Centrodestra unito), Andrea Turconi (anche lui nel Centrodestra unito) e Rosalba Turconi.

Gli sfidanti

Oltre a Perotta, in corsa vi sono l'attuale sindaco Gilles Ielo con la lista civica Vivere Rescaldina e Tommaso De Candia con la lista civica De Candia sindaco.