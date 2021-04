Lavori pubblici in zona Cimitero e nelle scuole

Abbiategrasso: in corso in questi giorni diversi interventi sul territorio: dal marciapiede per il Cimitero a modifiche viabilistiche. Lavori nelle scuole

Lavori pubblici in zona Cimitero e modifiche viabilistiche

Lavori pubblici ad Abbiategrasso: nei giorni scorsi è stato realizzato il nuovo marciapiede di via Cassolnovo nel tratto da via Mameli a via Pio La Torre, a servizio sia dei residenti del quartiere Primavera che dei visitatori del Cimitero Maggiore. Come spiega una nota dell’Amministrazione, è stato allargato il marciapiede e rifatto il tappetino di copertura per agevolare il transito di pedoni, carrozzine e passeggini, così da permettere anche di raggiungere in sicurezza il cimitero. Sono state inoltre apportate alcune modifiche alla viabilità: senso unico di marcia in via Cassolnovo in direzione centro nel tratto compreso tra via De Santis a Via Mameli, e senso unico di marcia in via Mameli nel tratto compreso tra la via Cassolnovo e la via Gorizia direzione periferia. E’ stato infine disposto il divieto di sosta in via De Santis sul lato sinistro della strada privo di marciapiedi, per realizzare un percorso pedonale a servizio dei residenti.

Interventi anche nelle scuole

Approfittando della chiusura delle scuole, sono inoltre in corso lavori di manutenzione che termineranno entro il 6 aprile: all’asilo nido di via Galileo Galilei è in corso la riqualificazione dell’area esterna con la creazione di un nuovo camminamento a servizio delle famiglie e del personale, alla scuola materna di viale Papa Giovanni XXIII sono in corso i lavori per l’efficientamento energetico mediante la posa di nuove lampade, e alla scuola media di via Palestro sono in corso interventi di tinteggiatura. “Continuano i lavori di sistemazione della città, con gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di manutenzione delle scuole”, il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti.