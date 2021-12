Il consigliere Rivetta si dimette: al suo posto arriva De Vecchi

Albairate

Il dimissionario: "Lascio per scelta personale. Nulla da aggiungere, ringrazio tutti".

Il Consiglio comunale di Albairate, in data 27 dicembre, ha annunciato le dimissioni di Luigi Rivetta

dalla carica di consigliere di maggioranza. Al suo posto prenderà posto tra i banchi della sala consiliare Marco De Vecchi.

Il consigliere Rivetta lascia, al suo posto arriva De Vecchi

Secondo la procedura di surroga, che prevede lo scorrimento dei candidati della lista civica Vivere Albairate, a subentrare doveva essere Emanuela Virginia Ranzani, la quale aveva ottenuto 35 voti nelle elezioni per la carica di Sindaco del 26 maggio 2019 ma, causa impegni lavorativi, non potrà ricoprire la carica di consigliere. Subito successivo per preferenze Marco De Vecchi, che ha accettato l’incarico.

Le parole del sindaco Flavio Crivellin

“Ci tengo a ringraziare Luigi per il contributo positivo che ha dato nei due anni e mezzo in cui ci ha accompagnato, egli si è impegnato molto nei suoi incarichi riguardanti in particolare la viabilità. Estendo dunque, a nome di tutto il gruppo, i ringraziamenti a Luigi Rivetta per la partecipazione al nostro consiglio comunale ed accolgo con piacere il nuovo consigliere, il quale impareremo a conoscere ed apprezzare a sua volta”.

Il saluto dell'ormai ex consigliere Rivetta