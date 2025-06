Gestione del campo da calcio comunale

E’ stata pubblicata sul sito internet del Comune di Albairate la manifestazione di interesse per l’affidamento in convenzione del campo da calcio comunale, comprensivo di spogliatoi e tribune, per il triennio 2025–2028.

Ecco il contenuto della convenzione

La convenzione prevede condizioni favorevoli per il soggetto gestore, tra cui:

- la partecipazione del Comune alla copertura delle spese relative alle utenze per il 70%, fino a un massimo di 15.000 euro complessivi nel triennio;

- una franchigia di 4.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria su campo, spogliatoi e tribune;

- la gestione completa dell’impianto sportivo per tre anni, con possibilità di valorizzarne appieno le potenzialità al servizio della comunità.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire una gestione efficiente e partecipata, che sappia coniugare l’attenzione alla cura dell’impianto con l’impegno verso la promozione dei valori autentici dello sport.

Non è previsto un canone di locazione in quanto la concessione è finalizzata a un progetto di inclusione e promozione dell’attività sportiva nel settore giovanile.

La gestione centro sportivo era uno dei nodi da sciogliere, fonte di discussione tra le forze in Consiglio comunale. La civica di minoranza Per Albairate si era espressa scetticamente sulla vicenda mostrando preoccupazione . Ora sembra che la questione sia giunta ad un bivio anche se con i tempi contati per garantire il normale svolgimento del campionato alla squadre di calcio, ora serva individuare chi gestirà l’impinto nel prossimo triennio.