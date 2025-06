Prima edizione di "BorgoRun 2025"

Una bella iniziativa promosso dall’associazione Borgo Riazzolo in collaborazione con la Pro Loco di Albairate e il patrocinio del Comune.

"BorgoRun 2025" è una gara aperta a tutti, che avrà anche una finalità benefica. L’appuntamento da segnare sul calendario è sabato 5 luglio a Riazzolo, frazione di Albairate.

La festa di Riazzolo, "Borgheggiano", poi partirà alle 17 per terminare dopo la mezzanotte: trucca bimbi, intrattenimento musicale con dj set e street food con piatti tipici. Una serata in allegria all’aria aperta, per trascorre del tempo tutti insieme.

“Lo scorso anno abbiamo donato un defibrillatore al Comune che è stato installato a Riazzolo, piccolo borgo molto frequentato per le sue attività enogastronomiche – prosegue il presidente – Quest’anno una parte del ricavato sarà destinato ad acquistare materiale per la scuola locale. Abbiamo sentito l’assessore Maria Cristina Trezzi e per sostenere le esigenze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam doneremo del materiale didattico e sportivo. In particolare intendiamo offrire alla scuola:un videoproiettore, utile per le attività didattiche multimediali e un canestro regolabile, per promuovere l’attività motoria. Crediamo fortemente nell’importanza di investire nell’educazione e riteniamo fondamentale collaborare con le realtà scolastiche del territorio per favorire un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e inclusivo”.