Premiati i “Custodi della terra” del futuro

“Custodi della Terra” è il titolo di un concorso organizzato nell’ambito di un Accordo di Collaborazione quinquennale siglato nell’anno 2023 tra la Cooperativa Latte Abbiatense, il Comune di Albairate e l’I.C. “Erasmo da Rotterdam” per la realizzazione di un comune programma di azione di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolto agli studenti frequentanti le scuole del territorio. L’iniziativa intende celebrare la memoria di Mario De Vecchi, presidente fondatore della Cooperativa Latte Abbiatense.

Domenica, 25 maggio 2025, sono stati premiati gli studenti dell’edizione 2025, terzo appuntamento del concorso, dedicata agli studenti di tutte le classi della scuola primaria e secondaria dell’I.C. “E. da Rotterdam” di Albairate, Cisliano e Cusago.

“Quest’anno gli elaborati hanno sviluppato argomenti legati agli obiettivi 2 e 16 dell'Agenda 2030 ovvero le principali problematiche locali e/o mondiali relative alla nutrizione, alla sicurezza alimentare, e sottolinei l’importanza delle buone prassi necessarie per promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile – ci ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Cristina Trezzi – Le elementari si sono concentrate sulla questione alimentare in lnea con i laboratori di educazione alimentare che con Sodexo seguono durante l’anno. Il tema legato alla pace, invece è stato sviluppato dalle medie, un argomento più complicato e attualissimo in relazione alla situazione internazionale in Ucraina e Medio Oriente”.