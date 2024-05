Fabrizio Sberna di Sanvittore SiCura, ecco i componenti della lista

Elezioni comunali di San Vittore Olona: Fabrizio Sberna della lista Sanvittore SiCura svela i nomi dei componenti della sua squadra.

Elezioni comunali, la lista di Sberna

Fabrizio Sberna, candidato sindaco della lista Sanvittore SiCura alle elezioni comunali di San Vittore Olona, ha svelato i nomi dei componenti della sua squadra. Ecco di chi si tratta: della lista fanno parte Vincenzo Mariani (ex consigliere comunali con l'ex sindaco Marilena Vercesi), Antonietta Meccariello, Mario Natale Masetti (ex capogruppo di maggioranza a Cerro Maggiore con il sindaco Nuccia Berra), Giordano Colombo (negoziante ed ex atleta) Giuliana Mainenti, Claudio Cassoli, Maurizio Carlo Musazzi, Barbara Cordiviola, Giorgio Longhi, Giuseppe Jurinovich, Angelica Mariani e Marcello Caddeo.



Gli sfidanti

Oltre a Sberna, gli altri candidati sindaco sono Marco Zerboni del centrodestra unito e della lista civica Per San Vittore Olona, il sindaco uscente Daniela Rossi con la lista civica Civicamente e Daniela Colombo - attuale assessore alla Polizia locale e all'Istruzione - per la lista Io partecipo espressione dell'associazione culturale De Gasperi.