Fa discutere il nuovo polo logistico: "Preoccupati per il transito dei camion"

Nuovo polo logistico a Malvaglio a Robecchetto con Induno: Castano Primo preoccupata per l'impatto sulla viabilità ottiene 700mila euro in compensazione e sigla una convenzione per la manutenzione della strada che conduce all'impianto robecchettese.

La discussione in Consiglio comunale

Fa discutere il nuovo polo logistico che sorgerà in località Malvaglio, nella vicina Robecchetto. Un'opera, questa, che aveva portato nei giorni scorsi gli esponenti dell'opposizione castanese a svolgere una serie di ragionamenti, tutti all'insegna della preoccupazione. Partiamo dalle dichiarazioni del vicesindaco Andrea Rivolta, che nel corso del Consiglio comunale andato in scena martedì scorso aveva scandito:

"Per quanto riguarda la manutenzione della strada che conduce al sito, siamo riusciti ad ottenere una convenzione che affida proprio questo aspetto per una attività che durerà 10 anni".

"Ci saranno ripercussioni sulla viabilità castanese", ha ammesso il vicesindaco

Sempre Rivolta non ha però fatto mistero delle ricadute negative:

"La logistica avrà un impatto non indifferente sul territorio, ma la situazione è stata valutata con Arpa, Regione, Parco del Ticino ma non solo, i quali hanno imposto compensazioni per tutti i comuni con cui confinerà la nuova area logistica. Il totale tra l'intervento sulla strada e la manutenzione ammonta a 700mila euro, somma questa che verrà investita sul territorio di Castano. Rifaremo questa strada evitando che si trasformi in un problema".

La replica del consigliere Fontanive

Parole che hanno convinto soltanto in parte i colleghi che siedono sui banchi dell'opposizione. In merito alle ripercussioni su via San Maurizio il consigliere di minoranza Marco Fontanive ha infatti osservato come:

"Sono concorde con Rivolta quando dice che il nuovo polo riserverà un notevole impatto sulla realtà castanese. Ma non è tutto: perché a Malvaglio, in un'area agricola che si colloca tra il ristorante più noto e le scuole (stiamo parlando di un terreno di 100mila metri quadri) troverà sede un polo logistico di circa 50mila metri quadri con 48 baie di carico e scarico merci".

Certamente, ha continuato Fontanive, "quest'opera porterà occupazione sul territorio, si parla infatti dell'assunzione di 110 dipendenti".

Le previsioni sui numeri della viabilità

I numeri, tuttavia, parlano chiaro, ha sostenuto lo stesso Fontanive:

"Nel nuovo impianto transiteranno 250 mezzi che giornalmente collegheranno le arterie ai poli principali come aeroporti e le città di Novara, Busto Arsizio e Gallarate. Da qui transiteranno circa 14 mezzi all'ora. Per di più tale opera va a stridere con il contesto agricolo naturale che caratterizzano le nostre città, siamo estremamente preoccupati, e sulle opere compensative, parliamo della via San Maurizio, che si allaccia con Malvaglio. Strada che sarà continuamente soggetta a manutenzione. Pare da questo accordo che la manutenzione decennale sia ancora ipotetica. Sarà comunque una strada che finirà sotto tortura".

La lettera aperta di Legambiente

A fare eco a queste considerazioni è stata nel frattempo anche Legambiente, che ha scritto una lettera aperta ai sindaci del Castanese. Il cui senso è riassunto in questo passaggio: