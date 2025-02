Castano Primo ha ricordato i suoi tre martiri

Una cerimonia solenne nel ricordo di Franco Noè, Franco Griffanti e Antonio Noè, i tre martiri di Castano Primo uccisi il 26 febbraio 1945 per mano dei nazifascisti. E' quella andata in scena nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio, e che è servita a sottolineare come questa triplice tragedia rimanga "un ricordo che niente e nessuno potrà mai cancellare. Una delle pagine più tristi e atroci della nostra città. Un dolore che sarà per sempre".

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La commemorazione di ieri alla presenza della autorità locali

Ieri si è dunque svolta la commemorazione ufficiale con le Autorità, le Associazioni, le Scuole e la cittadinanza.