Sgominò due bande di spacciatori: encomio solenne per il vice commissario

«Quale funzionario addetto all’ufficio di Polizia giudiziaria, operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità in materia di spaccio di stupefacenti, con spiccata professionalità e importante lavoro investigativo dirigeva una complessa attività di indagine che consentiva la disarticolazione di due gruppi criminali dediti alla cessione di sostanze stupefacenti nei territori boschivi al confine tra la provincia di Milano e quella di Varese».

Ancor prima che venissero aperti i lavori del parlamentino cittadino di Castano Primo, martedì sera è stata l’ora del momento solenne che ha acceso i riflettori sull’operato di una figura che si è molto spesa sui versanti della sicurezza e della legalità sul territorio. Il vicecommissario del comando di Polizia Locale Antonio Azzinnari è stato infatti destinatario dell’encomio che gli è stato conferito dal sindaco Roberto Colombo e dal pm Nadia Calcaterra. Uno dei fattori determinanti è stato proprio l’esito dell’operazione che lo ha visto in prima linea nella lotta al narcotraffico sfociata poi nell’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti.

Il primo cittadino Colombo ne ha tessuto le lodi con queste parole:

«Complimenti e grazie all’ufficiale Azzinnari per il servizio che ormai da anni svolge per la nostra comunità. Un punto di riferimento importante per Castano e per il territorio intero».