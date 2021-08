Elezioni a Dairago: Borin si candida a sindaco

Elezioni a Dairago, a meno di due mesi dalle Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, si presenta la lista UniAmo Dairago, guidata dall'uscente consigliera di minoranza Milvia Borin.

Elezioni a Dairago: Borin scioglie le riserve e si candida a sindaco

Milvia Borin ha sciolto la riserva e ora ha dato ufficialmente il via alla sua campagna elettorale, con la presentazione online e per step dei candidati in lista. Quarantaseienne dairaghese sposata con Fabio e madre di Alessandro e Letizia, Borin è membro del Corpo bandistico di Dairago e del Coro parrocchiale, presidente della Consulta giovani, membro del Gruppo ecologia e rappresentante dei genitori delle scuole medie. Architetto senior con specializzazione in sicurezza e prevenzione incendi e tuttora consigliera di minoranza, è attualmente membro della Commissione Territorio e Ambiente e della commissione paritetica per la scuola Rossetti Martorelli.

La sua lista: UniAmo Dairago

La lista civica guidata da Borin si chiama UniAmo Dairago e questo simboleggia la diversa provenienza dei membri della nuova squadra. Hanno scritto infatti dalla neonata lista:

"Guidati da Milvia, nostra candidata sindaco, siamo un gruppo di cittadine e cittadini dairaghesi che vivono e amano Dairago e che hanno deciso di unire le loro molte esperienze maturate nel campo delle associazioni, del volontariato, della politica e della professione, per costituire la lista civica UniAmo Dairago. Un gruppo eterogeneo di persone che si ritrova negli stessi valori, obiettivi, modo di lavorare e che si è unito per un progetto comune: una Dairago da abitare, vivere ed amare".

I tre candidati

I cittadini saranno dunque chiamati a scegliere se confermare la loro fiducia nell’attuale Amministrazione, costituita dal gruppo di maggioranza Civica Dairago e dall'attuale sindaco Paola Rolfi, o se riporre il futuro del loro paese nelle mani di uno degli altri due gruppi in campo: una squadra guidata da Federico Olgiati di Scelgo Dairago o la nuovissima lista civica, UniAmo Dairago, capitanata da Milvia Borin.