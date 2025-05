Una partita dal cuore grande, quella in programma venerdì 30 maggio a Dairago. Un evento che unisce sport, amicizia e solidarietà, promosso dal Milan Club Busto Garolfo con il patrocinio del Comune di Dairago, il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, e del Caffè dei Portici, che ospiterà la cena, per sostenere concretamente le attività dell’associazione Genitori per la Promozione Umana Onlus (GPU) di Busto Garolfo, che dal 1987 si prende cura dei ragazzi disabili.

Una serata di calcio e solidarietà per i ragazzi disabili

A scendere in campo saranno le vecchie glorie del calcio capitanate da Maurizio Ganz, ex attaccante di Milan, Inter e Atalanta e attuale presidente onorario del Milan Club Busto Garolfo, in una sfida contro una squadra di ragazzi del posto. Ganz, affiancato nell’organizzazione dal vicepresidente del Club Sergio Villa – dairaghese e promotore convinto dell’iniziativa – ha voluto fortemente questa serata per dare un contributo concreto a una realtà che lavora ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie.

“Quella di Dairago sarà molto più di una semplice partita: sarà l’occasione per dimostrare, ancora una volta, che lo sport può essere un motore di inclusione, di attenzione concreta ai bisogni degli altri e di vicinanza vera. E sarà anche il modo più bello per dire “grazie” a chi ogni giorno si prende cura, con amore e dedizione, di chi ha più bisogno”, ha dichiarato il presidente del Milan Club di Busto Garolfo, Gianni Raimondi.

Sport e sorriso che vanno a braccetto

“Il divertimento che fa bene è quello che unisce le persone e le rende protagoniste di un gesto di solidarietà concreta”, ha detto Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Eventi come questo dimostrano che lo sport, il sorriso e lo stare insieme possono diventare strumenti potenti per sostenere chi è più fragile. Quando il cuore batte all’unisono per una causa giusta, tutta la comunità cresce”.

Il programma prenderà il via alle ore 19 con il ritrovo presso il Bar Centrale di Dairago. Alle ore 20, presso la palestra comunale, il calcio d’inizio della partita benefica, con la squadra VIP che scenderà in campo indossando la maglia ufficiale del Milan Club, personalizzata con il logo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Un gesto simbolico ma denso di significato, che rafforza il legame tra sport, solidarietà e impegno civico.

Il ricavato interamente devoluto al Gpu

La serata proseguirà al Caffè dei Portici di via Damiano Chiesa 3A, dove, a partire dalle 19, sarà attivo un servizio gastronomico con panino con salamella, patatine fritte e bibita. Il ricavato, insieme a quanto raccolto durante la partita, sarà interamente devoluto alla GPU. Dalle ore 22, spazio alla convivialità con ospiti, aperitivi, cocktail e gelati, in un clima di festa aperto a tutta la comunità.

Ospiti della serata saranno anche alcuni comici e volti noti che, insieme alle vecchie glorie, porteranno leggerezza e divertimento, affrontando sul campo una squadra di ragazzi in un match che si preannuncia carico di entusiasmo.

I fondi raccolti saranno destinati alle attività dell’associazione GPU, associazione Genitori per la Promozione Umana onlus, che si prende cura dei ragazzi portatori di handicap.