Chiude il punto prelievi e monta la protesta

Chiude il punto prelievi dell’ambulatorio comunale di Dairago: il servizio, gestito da Cerba Healthcare, cesserà da martedì 1 luglio, in corrispondenza con la scadenza della convenzione con il Comune.

Il problema maggiore, secondo le opposizioni, è un altro.

«Nessuna comunicazione ufficiale da parte del Comune – chiosano Scelgo Dairago e UniAmo Dairago – solo un foglio affisso dal gestore, che avvisa della chiusura e ringrazia gli utenti che hanno utilizzato il servizio svolto fin’ora. Cartello visibile solo a chi si reca presso l’ambulatorio. Eppure parliamo di un servizio sanitario essenziale, usato ogni settimana da tante persone, soprattutto anziani, che meritano chiarezza e rispetto. Qualche settimana fa il Comune ha aperto una manifestazione d’interesse per un nuovo gestore, ma ad oggi non è dato sapere se ci sarà continuità del servizio, se ci sarà una pausa o se verrà sospeso del tutto. È dovere di un’amministrazione informare i cittadini in tempo utile, non solo quando si tratta di notizie “positive”, perché anche ciò che cambia, se comunicato per tempo, permette alle persone di organizzarsi. Noi lo diciamo, perché pensiamo che la trasparenza venga prima della propaganda».

«Con l’approssimarsi della scadenza della convenzione con il laboratorio Cerba Health Care – spiega la sindaca Paola Rolfi – il Comune a marzo ha richiesto al gestore del punto prelievi la disponibilità a proseguire il servizio per altri due anni, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa. A fine marzo Cerba Health Care rispondeva che “per problematiche organizzative interne” non sarebbe più riuscita a garantire il servizio oltre il 30 giugno 2025. A seguito di questa decisione sono stati prontamente richiesti al laboratorio i dati relativi ai ricavi e all’affluenza settimanale, al fine di avere gli elementi necessari per procedere con una manifestazione di interesse, ma, nonostante vari solleciti, i dati sono stati comunicati agli uffici comunali solo in data 21 maggio, motivo per cui la manifestazione di interesse, che ad oggi non ha prodotto alcun risultato, è stata pubblicata il 28 maggio. A tutto ciò si aggiunge la recente modifica nella normativa di Regione Lombardia sui punti prelievi, che prevede a partire da giugno 2025 il blocco temporaneo dell’apertura di nuovi punti prelievo accreditati su tutto il territorio lombardo, informazione confermataci da alcuni degli innumerevoli laboratori che sono stati contattati e che purtroppo non hanno mostrato interesse a svolgere il servizio prelievi a Dairago. Nonostante le risposte negative ricevute e la normativa regionale che “non aiuta”, stiamo cercando delle soluzioni alternative e verificandone la fattibilità al fine di ripristinare il servizio prelievi».