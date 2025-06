Dopo essersi qualificate ai Regionali della Lombardia, Clarissa Olgiati e Alessandra Paparone conquistano il podio nazionale rispettivamente con un oro e un bronzo sull’amaca aerea al Campionato Nazionale CSEN 2025 di Pole Dance & Aerial Sports (dal 4 all’8 giugno al Palacervia di Cervia).

B.Fly project conquista i Nazionali di danza aerea

Un risultato straordinario e meritato, per le allieve della B.Fly Project di Dairago, raggiunto con grinta e talento sotto la guida delle coach Barbara Violini e Veronica Ferrari.

Insieme a loro, un grande plauso va anche alle compagne del team Valentina, Rebecca, Chiara, Martina, Maya e Miranda che, confrontandosi con le migliori “aerialiste” d’Italia, hanno portato in gara coreografie originali ed emozionanti.

Un lavoro, quello della B.Fly Project, che guarda in primis alla tecnica, ma che lascia spazio creativo e interpretativo a ciascuna delle sue “farfalle”. Un approccio che non si limita alla preparazione atletica, ma che valorizza l’identità e il linguaggio espressivo di ciascuna artista in volo.