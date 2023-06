Il comandante delle Polizie locali: "Vincerà la sicurezza"

Il comandante del comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Stefano Palmeri presenta la nuova alleanza.



Il comandante guiderà la nuova alleanza

Come noto è Stefano Palmeri la guida del comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 giugno 2023, Palmieri (già comandante di Pogliano) è stato presentato alla stampa da parte del sindaco di Nerviano Daniela Colombo e di quello di Pogliano Carmine Lavanga. Palmeri, 44 anni, ha iniziato la sua carriera come agente nel 2008 nella Polizia locale di Vigevano (prima di pattuglia e poi in moto), poi il percorso cinofilo antidroga con ampia esperienza nella polizia giudiziaria, l'affiancamento alla Procura di Pavia in brillanti operazioni contro il mercato della droga (con intercettazioni e gps) in tutto il territorio Lombardo seguita poi dall'esperienza alla Corte dei conti Regione Lombardia di Milano dove ha perfezionato la conoscenza della parte amministrativa. Poi il concorso di ufficiale alla Polizia locale di Rho (dove è stato responsabile del Nucleo radiomobile e della parte investigativa) con ampia conoscenza dell'intero territorio. E infine l'esperienza di comandante a Pogliano e ora della nuova alleanza. "Sento parlare a sproposito, riguardo il comando unico, che vi sarà un Comune che perderà e un altro che vincerà: non è così, a vincere saremo tutti e due e a beneficiarne sarà la sicurezza - annuncia Palmeri - Oggi è fondamentale lavorare insieme, ottimizzare le risorse a beneficio dei risultati: come diceva già il Generale Alberto Dalla Chiesa, la sicurezza non ha confini. E' quindi fondamentale ampliare la visione in ambito di territorio diffuso, operando in sinergia tra Comuni. Non scordiamoci che l'attuale comando di Nerviano, a livello di uffici e ambienti, non è idoneo per il nostro lavoro e con la nuova convenzione questa problematica viene risolta. Oggi la Polizia locale è poi chiamata a un sempre maggiore lavoro di polizia giudiziaria, altro aspetto che sarà fortemente valorizzato col comando unico". E Palmeri aggiunge: "A vincere sarà la sicurezza. Faccio un esempio: oggi a Nerviano c'era un unico agente ma non avrebbe potuto fare la pattuglia: grazie ai colleghi di Pogliano la pattuglia è stata possibile ed è stata operativa sul territorio".

Il commento dei sindaci

"Sono sempre più convinta che questo progetto faccia gli interessi dei cittadini - ha spiegato il sindaco nervianese Colombo, che in paese ha ricevuto forti critiche - Proprio ieri siamo stati a Legnano dove abbiamo incontrato il Maggiore dei Carabinieri della Compagnia di Legnano Alfonso Falcucci che ha invitato i sindaci dell'Altomilanese a superare i propri confini e campanilismi promuovendo alleanze e convenzioni tra le Polizie locali così che le stesse Forze dell'ordine possano lavorare in maniera più coordinata, mettendo in rete tutte le nostre telecamere di videosorveglianza. Le critiche per i troppi controlli sulle deiezioni canine chieste al comando di Nerviano in questi mesi? Non c'era solo quello, come questi input politici vengono poi declinati in servizio non sono io a deciderlo. Non dimentichiamo poi che la convenzione ha superato anche il confronto coi sindacati. Un comando unico fatto di fretta? Non è assolutamente vero: sono mesi che parlo e mi sto confrontando con tutte le istituzioni e realtà competenti sulla sicurezza del territorio. E tutti invitano a unirsi in convenzione". "Non è vero che Pogliano 'assorbirà' le forze di questo comando unico, a vincere saranno entrambi i Comuni - ha aggiunto Lavanga - Ok le polemiche ma ora occorre essere seri. Tra l'altro stiamo facendo un'unione caldeggiata anche da Regione Lombardia e che ci permetterà di avere premialità riguardo ai bandi".