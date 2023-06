Stefano Palmeri guiderà il comando unico

Stefano Palmeri sarà a capo del comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese.

Stefano Palmeri è il comandante

Stefano Palmeri è stato nominato il comandante del Comando unico della Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese. E' quanto deciso dalle Giunte comunali dei due Comuni. L'alleanza tra i comandi continua a tenere banco a Nerviano, dove le forze di minoranza - Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno poi votato a favore della convenzione -senza simboli, hanno lanciato e proseguono nella raccolta firme per rivedere la convenzione in quanto secondo i promotori della protesta "svenderà il comando di Nerviano e i vantaggi li avrà solo Pogliano"). Palmeri, attuale comandante della Polizia Locale di Pogliano, sarà quindi la guida del Comando unico che è già operativo (la sede operativa sarà a Pogliano, quella amministrativa nel municipio nervianese).

Le reazioni

"Voglio esprimere tutto il sostegno e vicinanza all'ormai ex comandante della Polizia Locale di Nerviano Francesco Santambrogio, demansionato dal suo ruolo per scelte che non condividiamo per nulla" afferma Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega.