Nerviano e Pogliano: approvata la convenzione della Polizia Locale

Ieri i Consigli Comunali di Nerviano e Pogliano Milanese hanno approvato la Convenzione per il Comando Unico di Polizia Locale: a Pogliano con il voto favorevole della maggioranza mentre a Nerviano l’amministrazione ha avuto il voto favorevole oltre che di tutta la maggioranza anche dei gruppi Forza Italia e Fratelli d’Italia di minoranza. Contrari solo Lega e PD.

Firmata la convenzione fra Nerviano e Pogliano per la Polizia Locale

Oggi, 31 maggio 2023, i Sindaci Pro tempore, Daniela Colombo e Carmine Lavanga hanno firmato la Convenzione. La Convenzione prevede l’istituzione del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano: la sede operativa sarà presso il Comune di Pogliano mentre Nerviano trasferirà la sede amministrativa e lo sportello per i cittadini nel Palazzo Comunale di Piazza Manzoni.

Il Comando Unico, a regime, potrà contare un organico complessivo di 18 unità; in caso di trasferimenti per mobilità, dimissioni, pensionamenti, i Sindaci pro tempore si impegnano quindi a garantire il livello minimo convenuto di 18 operatori.

Un tempo totale di 6 mesi

La procedura di unificazione dei due Comandi richiederà un tempo stimato di 6 / 8 mesi necessari per i lavori di adeguamento della Caserma di Pogliano Milanese, il trasferimento delle apparecchiature, la stesura di un regolamento comune, l’adeguamento delle procedure, etc…

Questa Convenzione, che va nella direzione di quanto indicato da Regione Lombardia, porterà notevoli vantaggi ad entrambi i Comuni con una riduzione dei costi. Sarà garantita la presenza della Polizia Locale 7 giorni su 7. Il Venerdì e il Sabato sarà garantito anche il servizio serale. Le pattuglie saranno sempre almeno 2 per turno: una pattuglia presidierà il territorio di Nerviano e un'altra pattuglia presidierà Pogliano e la parte confinante di Nerviano: sostanzialmente l’intero territorio sarà suddiviso in 2 quadranti e ogni pattuglia opererà in quello assegnato. In alcuni turni saranno presenti anche 3 pattuglie. In caso di emergenza tutte le pattuglie convergeranno dove richiesto dalla circostanza garantendo così una maggior sicurezza anche per gli operatori.

Creata una centrale operativa

Sarà istituita una centrale operativa presidiata da un operatore radio presente in tutti i turni di servizio. L’operatore, oltre a coordinare e coadiuvare il personale in servizio esterno, avrà il monitoraggio di tutto il territorio: invero, nella sala operativa saranno posizionati tutti i monitor della video-sorveglianza e i portali di lettura targhe.

Saranno istituiti, infine, uffici specifici che si occuperanno di ambiente, indagini di polizia giudiziaria, decoro urbano, annonaria e infortunistica stradale.

L’ufficio dislocato presso il Palazzo Comunale di Nerviano sarà presidiato da un operatore di Polizia Locale e garantirà la trattazione delle pratiche amministrative (pass invalidi, residenze, etc..) e il front office con i cittadini in orari stabiliti come già succede per tutti i Comandi; atteso che la maggior parte delle pratiche vengono ormai sviluppate on line come previsto dalle procedure di transizione digitale e dai progetti finanziati con il PNRR.