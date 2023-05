Nascerà il comando unico di Polizia locale. Ma c'è la raccolta firme per dire no

Nasce il comando unico di Polizia locale tra Nerviano e Pogliano Milanese. Ma è polemica.

Comando unico di Polizia locale, il sindaco ci crede

A breve nascerà il comando unico di Polizia locale tra Nerviano e Pogliano Milanese. La novità è stata illustrata in questi giorni dal sindaco di Nerviano Daniela Colombo. Che crede nel progetto, dopo le tante critiche ricevute:

"Non c’è un Comune che perde e uno che vince, vinceranno tutti e due" ha affermato il primo cittadino. Che ha proseguito illustrandone i vantaggi: "Le voci sul fatto che la dotazione organica di Nerviano è superiore a quella di Pogliano non sono vere: Pogliano è meglio dimensionato, per Nerviano sarebbe davvero difficile procedere con assunzioni. Qualcuno insinuava che, in tema di sicurezza, Pogliano fosse molto meno sicuro di Nerviano ma dai dati emerge che non è così: Pogliano ha svolto attività inferiori a Nerviano, se confrontiamo i dati con il numero di abitanti ecco che si vede come Nerviano sia più attivo. Stiamo parlando di un territorio piuttosto sovrapponibile, Pogliano non è il Bronx. Problemi di movida li ha anche Nerviano".

E ancora: "Passeremmo da 11 a 18 agenti con una maggiore presenza sul territorio, per quanto riguarda le pattuglie esse saranno minimo due (una su Nerviano e l’altra su Nerviano-Pogliano), potremo garantire una pattuglia serale tutti i weekend (venerdì e sabato sera) su Nerviano e Pogliano, pattuglie serali che a Nerviano oggi non ci sono. Per tutti gli agenti vi sarà poi una crescita professionale".

La raccolta firme per dire no

Ma l'idea del comando unico non piace a tutti. Il no è arrivato già da settimane da parte delle liste di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega e del Carroccio ma anche da parte dei sindacati. E ora è partita anche una raccolta firme per fermare l'iter della costituzione del maxi comando: