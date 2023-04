"Vigili in fuga perchè il sindaco vuole unificare il comando con Pogliano"

Vigili in fuga a Nerviano, interviene anche il sindacato.

Vigili in fuga, parla il sindacato

Non si placano le polemiche a Nerviano per la questione che riguarda i vigili. Per la precisione, la maggior parte degli agenti del comando cittadino ha infatti chiesto il nulla osta alla mobilità verso altri Comuni. Tutto era nato da una segnalazione delle liste di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega e Carroccio cui il sindaco aveva replicato: "Avevo chiesto più controlli sul degrado, deiezioni canine, parcheggio selvaggio, se queste richieste non corrispondono a una motivazione personale non lo so" le parole in Consiglio comunale del sindaco Daniela Colombo.

Ma ora a intervenire è Fabio Novelli, funzionario Uil Fpl:

"Apprendiamo dai giornali che il Sindaco di Nerviano attribuirebbe ai lavoratori della Polizia Locale la mancanza di volontà nel fronteggiare quattro cosucce da villaggio vacanze: le deiezioni canine, il decoro cittadino ed altre amenità del genere, suggerendo che forse per questo motivo la quasi totalità di loro ha chiesto il nullaosta per andare altrove - afferma il sindacalista - Questa è una provocazione inaccettabile che insulta l’intelligenza di chi legge e offende la serietà lavorativa del corpo di Polizia Locale. Perché invece il sindaco non dice nulla a proposito della notizia che, seppur ufficiosa, circola ormai da tempo tra tutti gli addetti ai lavori e che sta veramente alla base della richiesta di mobilità della maggior parte del corpo di Polizia Locale a partire dal comandante? Perché non dice che, contro l’interesse dei suoi cittadini, c’è l’intenzione di unificare i comandi di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese assegnando il comando assegnato a Pogliano Milanese? Preferisce dire che sarà forse colpa delle deiezioni canine se la quasi totalità del corpo, a partire dal comandante, ha fatto richiesta di nulla osta per andarsene per non dover dire che forse sta svendendo i suoi agenti, il suo controllo del territorio e delle strade di Nerviano, la sicurezza dei cittadini di Nerviano, alle esigenze di un comune problematico come Pogliano Milanese che nonostante abbia la metà degli abitanti di Nerviano ha più del doppio delle problematiche di ordine pubblico in orario serale e notturno con 1/3 degli agenti rispetto a Nerviano, che si sveglia dopo le 22 soprattutto tra venerdì e domenica attirando clienti nei locali da mezza Lombardia in una misura che non ha eguali nella zona. Quale sarebbe il guadagno di Nerviano? Sicuramente non ci sarebbe guadagno per il corpo di Polizia Locale che si vedrebbe costretta a fronteggiare situazioni problematiche e a moltiplicare i propri sforzi senza guadagnare un solo centesimo in più".

La replica del sindaco

"La nota del sindacalista è datata 4 aprile 2023, quindi successiva all'incontro della delegazione trattante del 31 marzo 2023 tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali al quale il sindacalista, sconosciuto ai più, non ha partecipato ancorchè invitato - replica il sindaco Colombo - Se vi avesse partecipato avrebbe potuto appurare direttamente dalla voce dei rappresentanti dell'Ente, quanto detto rispetto al futuro della Polizia locale e al percorso esplorativo avviato. Con percorso esplorativo si intende una ricognizione per valutare se sussistano le condizioni di fattibilità organizzativa, tecnica ed economica per una forma convenzionata di gestione della Polizia locale, alternativa alla presente, in ragione di un potenziale vuoto apicale indotto in primis dalle richieste di mobilità incondizionata avanzata dal comandante a dicembre 2022 e dal vice a gennaio quando la presente vicenda non era ancora neppure in itinere. Questa forma di collaborazione strutturata tra enti, come già avviene per la segreteria generale, per la Centrale unica di committenza e per le operazioni di sicurezza stradale, ma non solo, promosse e coordinate per l'asse del Sempione con forma di aggregazione della Polizia locale già esistente per 15 Comuni dell'Altomilanese, non solo rappresenta un elemento qualificante del programma amministrativo di mandato ma è anche stata anticipata pubblicamente come possibile evoluzione del comando locale in occasione dell'ultimo Consiglio comunale di marzo 2023".

E Colombo prosegue: