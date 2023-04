Vigili "in fuga" dal comando cittadino, parla il sindaco

Vigili chiedono la mobilità verso altri Comuni: succede a Nerviano. Interviene il sindaco.

A Nerviano la maggior parte dei vigili ha chiesto la mobilità ossia di poter andare a lavorare in un altro Comune. Cosa sta accadendo? La situazione è stata portata a galla da un'interpellanza delle due liste di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega e della Lega che avevano chiesto al sindaco Daniela Colombo di relazionare su quanto stava avvenendo.

E il primo cittadino spiega:

"Visto che si cita il nostro programma amministrativo e la sezione del capitale umano, che ritengo assolutamente strategica, per rispondere a questa interpellanza bisogna innanzitutto partire da ciò che ciascuno di noi considera siano 'gli aspetti motivazionali' da stimolare e valorizzare - replica il sindaco Colombo - La formazione? La specializzazione? Il lavoro di squadra? La crescita professionale? La crescita economica? Questi sono aspetti valoriali sui quali il Comune può provare ad agire per "valorizzare le caratteristiche individuali che ogni persona apporta al proprio lavoro" coerentemente con la missione di mandato e con il fine ultimo, trattandosi di pubblica amministrazione, a che ogni iniziativa abbia una ricaduta positiva per la collettività. Quindi, quando si parla di motivazione, bisogna prima valutare se c'è un gap rispetto all'interpretazione che ciascuno di noi dà a questo vocabolo perchè, nel caso, si deve colmare il divario e capirsi rispetto alle reciproche aspettative".