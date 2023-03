Vigili "in fuga", è polemica in paese

Vigili "in fuga" da Nerviano, scoppia la protesta

La polemica è scoppiata a Nerviano: la gran parte degli agenti del comando di Polizia locale ha chiesto la mobilità verso altri comuni. Nel programma amministrativo di questa Amministrazione comunale, in merito al personale, vi era scritto 'stimolare gli aspetti motivazionali delle figure che operano nella pubblica amministrazione, valorizzare le caratteristiche individuali che ogni persona apporta al proprio lavoro' - affermano dalle liste di opposizione Con Nerviano-Gin-Lega del capogruppo Massimo Cozzi e la Lega di Alba Airaghi e David Guainazzi - Sempre in merito si parla genericamente poi di valorizzazione del capitale umano della pubblica amministrazione. Guardando settimanalmente il registro del Protocollo, risulta che durante quest'anno la stragrande maggioranza degli agenti di Polizia locale (almeno 10 e 4 di questi negli ultimi giorni) abbia chiesto il nulla osta preventivo incondizionato senza scadenza al fine di partecipare a bandi di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni".

La richiesta

"Visto che non rappresenta sicuramente un bel segnale di valorizzazione del capitale umano vedere che quasi tutti gli agenti di Polizia locale abbiano chiesto di andarsene dal Comune di Nerviano, chiediamo al sindaco come spieghi questa situazione per capire le motivazioni di queste richieste, nell'ottica di una valorizzazione di un settore strategico per la sicurezza e tranquillità dei nervianesi" affermano le due liste con l'interpellanza che sarà presentata nel prossimo Consiglio comunale.