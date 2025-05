Chiusa la scuola per ragioni di sicurezza: le parole del Partito Democratico

Dopo la chiusura improvvisa della scuola media di Nerviano per problemi di tipo strutturale, il Partito democratico ha voluto commentare la notizia esprimendo preoccupazione a proposito.

"Il Partito Democratico di Nerviano ha appreso con preoccupazione la notizia dei seri problemi strutturali della scuola secondaria di primo grado, emersi durante le verifiche per il progetto di ristrutturazione in programma per i prossimi mesi - fanno sapere i rappresentanti cittadini del Pd - Approviamo quindi la scelta della chiusura precauzionale della scuola e delle soluzioni che sono state adottate per permettere a studentesse, studenti e docenti di terminare l’anno scolastico nelle adeguate condizioni di sicurezza. Riteniamo tuttavia che la situazione resti preoccupante, a causa dell’incertezza sui tempi e le modalità degli interventi che saranno necessari per riportare l’edificio scolastico alla totale agibilità. Ci auguriamo pertanto che all’assemblea pubblica di martedì 6 maggio partecipino anche i tecnici incaricati dal Comune, per fornire alla cittadinanza tutte le informazioni sulla durata dei lavori, e che l’assemblea stessa sia l’occasione per ascoltare le esigenze delle famiglie interessate, in modo da trovare le soluzioni più adeguate in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico".