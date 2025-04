Problemi strutturali, chiude la scuola media

Chiude la scuola media di Nerviano: riscontrati problemi strutturali.

Chiusa la scuola media di Nerviano. La notizia è arrivata in questi minuti dal Comune. A seguito infatti delle risultanze relative allo stato strutturale dell'edificio scolastico di via Diaz, l'Amministrazione comunale ha infatti comunicato l'adozione di un provvedimento straordinario di chiusura dell'intero plesso De Vinci (da venerdì 2 maggio 2025) per garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico.

Di seguito la comunicazione del sindaco Daniela Colombo:

L’Ing. Iucci, incaricato dal Comune di Nerviano per la progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola media, ha presentato i risultati delle indagini strutturali eseguite sull’edificio. Le analisi hanno evidenziato valori di resistenza e durabilità del calcestruzzo significativamente inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il blocco centrale dell’edificio è risultato particolarmente critico tanto da renderne necessaria l’immediata inagibilità mentre le restanti sezioni dell’immobile richiedono approfondimenti urgenti

che non possono essere svolti in presenza di studenti e personale.

In accordo con la Direzione Scolastica e con i tecnici comunali si è dunque deciso di procedere con la chiusura precauzionale dell’intera struttura. Comprendiamo il disagio che tale scelta può comportare per le famiglie, ma la sicurezza viene

prima di tutto. Per garantire la continuità della didattica in presenza ci siamo immediatamente attivati per individuare sedi alternative compatibili con le esigenze logistiche e organizzative della scuola. Con il prezioso supporto della parrocchia è stato possibile definire una nuova programmazione; le classi prime e seconde verranno ospitate nei due oratori cittadini: l’Oratorio Maria Madre della Chiesa di via Kennedy e l’Oratorio Femminile Sacra Famiglia di via Meda-Toniolo. Le classi terze, invece, saranno distribuite tra le scuole primarie del territorio, in particolare presso i plessi di via Roma e via Di Vittorio, sedi già attrezzate per accogliere la didattica a tempo prolungato. A tale proposito, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al parroco don Daniele Gandini e ai suoi collaboratori per la grande disponibilità e tempestività dimostrata nel mettere a disposizione gli spazi parrocchiali. La loro risposta concreta, immediata e generosa è segno tangibile del profondo senso di comunità che da sempre caratterizza il nostro territorio. Un ringraziamento altrettanto sincero va alle istituzioni scolastiche per la collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati sin dalle prime fasi di questa complessa

situazione. Il lavoro svolto insieme ha consentito di individuare soluzioni efficaci nel più breve tempo possibile con l’obiettivo comune di garantire la continuità didattica e la sicurezza degli

studenti. Infine, vogliamo rassicurare le famiglie sul fatto che stiamo già lavorando intensamente per definire le soluzioni logistiche per l’anno scolastico 2025–2026. Tutti i dettagli verranno illustrati durante l’assemblea pubblica di martedì 6 maggio 2025 nella Sala del Bergognone. Sappiamo bene che questo cambiamento richiederà a tutti uno sforzo ma confidiamo che, come sempre, la nostra comunità saprà affrontarlo con spirito collaborativo, mettendo al centro il benessere dei nostri giovani. Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione che, siamo certi, non mancheranno anche in

questa delicata fase. L’Amministrazione resta a disposizione per ogni necessità e continuerà ad aggiornare la

cittadinanza con la massima trasparenza.