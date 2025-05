Saluti romani alla commemorazione di Borsani, il sindaco: "Tutti devono prendere le distanze"

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, chiede alla politica della città di prendere le distanze dai fatti avvenuti durante la commemorazione di Carlo Borsani e i saluti romani che sono stati fatti dai militanti di estrema destra presenti.

I video con i saluti romani:

"Personalmente non ricordo di aver mai visto a Legnano saluti romani in occasione della commemorazione di Borsani e quelli mostrati dai video nella manifestazione di mercoledì sera sono un fatto grave che non deve più ripetersi: sono uno sfregio alla storia di una città come la nostra, decorata con la medaglia di bronzo al valor militare della Resistenza, e ai valori democratici che abbiamo celebrato in piazza il 25 aprile. Nessuno, di fronte a questi accadimenti, può restare indifferente. Per questo è doveroso che tutte le forze politiche, nessuna esclusa, prendano chiaramente le distanze da quanto accaduto. Lo chiedo con forza, come lo avevo chiesto qualche giorno fa per condannare le affissioni abusive, e lo faccio prendendo spunto proprio dalla discussione in apertura dell’ultimo consiglio comunale sulla necessità richiamata dai gruppi del centrodestra di una “pacificazione” sui temi della Resistenza e della Guerra di Liberazione. Adesso è arrivato il momento per tutti di pronunciarsi su gesti che richiamano il ventennio più buio della nostra storia e valori in contrasto con quelli di una Costituzione nata dalla Resistenza in cui ogni forza politica democratica deve riconoscersi. Chiedo quindi alla politica legnanese di esprimersi e di prendere fermamente le distanze da questi pochi personaggi che vogliono fare tornare un passato che la Storia ha già condannato e sconfitto. Diversamente rischiamo una escalation di azioni e reazioni che nessuno vuole vedere nella nostra città. E chiedo ai cittadini e alle associazioni di far sentire a questi pochi che sappiamo restare uniti e dimostrare coi fatti che Legnano vuole andare avanti e non si fa intimorire".