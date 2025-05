Legnano baciata dal sole torna a godere della giornata dei Manieri Aperti.

Sole e tante presenze premiano i "Manieri aperti"

Tante le novità che hanno animato l’edizione 2025, a partire dall’accampamento medievale preparato dall’Ordine dei Cavalieri di Legnano, nella suggestiva cornice del Castello. Qui i bambini hanno animato la giornata cimentandosi con oggetti d’epoca.

Dal Castello è stato possibile spostarsi negli otto manieri grazie ai quattro trenini messi a disposizione da Fondazione Palio e dotati di hostess che hanno intrattenuto i visitatori durante il tragitto con il racconto delle 8 contrade. Fin dal mattino in tantissimi si sono messi in coda per poter fare il tour con il trenino.

E così, si è potuti passare da San Martino, dove danza e antichi giochi hanno animato il maniero, proseguendo poi verso Sant’Ambrogio che ha proposto attività ludico-sportive, e San Domenico dove anche gli amici a quattro zampe hanno potuto partecipare ai giochi per tutta la famiglia.

Le animazioni presenti a Oltrestazione e San Bernardino

Nell’Oltrestazione a San Bernardino via Somalia è stata animata da giochi e antichi mestieri in epoca medievale, mentre a La Flora gli ambulanti di Forte dei Marmi hanno invaso la via. Il viaggio è proseguito in centro dove a San Magno ci si è potuti immergere nella storia con i tesori di contrada.

A Sant’Erasmo i maestri falconieri hanno presentato rapaci diurni e notturni mentre a Legnarello grande festa con gli sbandieratori e musici città di Legnano e il mago di bolle di sapone.

Tappa infine in Famiglia Legnanese dopo i visitatori hanno potuto ammirare l’esposizione fotografica “Ricordi di Palio, 30 anni di immagini”.

Insomma, a Legnano durante la giornata dei Manieri Aperti non ci si è potuti proprio annoiare, tra un maniero e l’altro. In ogni maniero poi non è mancato lo street food e le esposizioni degli abiti storici. Durante la giornata sono stati premiati i bambini vincitori del concorso "Disegna la tua contrada" indetto anche quest'anno dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.