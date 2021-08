"Sound Tracks", tutto pronto per il festival jazz&blues

"Sound Tracks", al via la 17esima edizione che si svolgerà a Nerviano, Canegrate e Cerro Maggiore.

"Sound Tracks", torna la grande musica

Tutto pronto per la 17esima edizione di "Sound Tracks", jazz&blues festival, come sempre proposta dal Comitato organizzatore e che quest’anno vede uniti i Comuni di Nerviano, Canegrate e Cerro.

L'edizione 2021 si preannuncia interessante, anche se ovviamente i concerti andranno in scena ancora con le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria (sarà obbligatorio esibire il Green pass). Il festival, ormai diventato un appuntamento di respiro nazionale e non solo, prenderà il via venerdì 27 agosto 2021, a Nerviano: alle 21, nel chiostro dell'ex monastero degli Olivetani, si esibirà la "Betta blues society" (ingresso solo su prenotazione in biblioteca: 0331.438942).

La Betta Blues Society, formazione con base a Pisa (ma c'è anche un po' di Livorno nella band) , ha raggiunto la finale dell'International Blues Challenge di Memphis, la più importante manifestazione del genere musicale organizzata dalla Blues Foundation. Il gruppo formato da Elisabetta Maulo (voce), Lorenzo Marianelli (chitarra e cori), Fabrizio Balest (contrabbasso e cori) e Pietro Borsò (percussioni) è stata la prima formazione italiana a centrare l'obiettivo nei 34 anni di attività della rassegna, riuscendo a passare le varie selezioni che hanno visto confrontarsi ben 108 tra gruppi e solisti da tutto il mondo. Betta Blues Society hanno suonato in tutta Italia in locali e festival importanti come Onda Road, Ricomincio da Tre, Bad King, Spazio Teatro 89, Cage, Auditorium Flog, Friday Night Blues, Trasimeno Blues Festival, Metarock Festival, Dieci Giorni Suonati condividendo il palco con artisti come Lynyrd Skynyrd, Carmen Consoli, Edoardo Bennato.

Le altre date

Secondo appuntamento sarà a Canegrate, il 10 settembre: è qui che, sempre alle 21, nei giardini della contrada Baggina di via Garibaldi, saliranno sul palco i "Cek&The stomper" (ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/soundtracksjazzblues). Terza e ultima tappa a Cerro il 17 settembre: all'auditorium di via Boccaccio la serata sarà tutto per "Slick Steve and the Gangster".

Tutte e tre le serate si svolgeranno anche in caso di maltempo. Per informazioni 348.2816188 e sulla pagina Facebook del festival