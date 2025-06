Schianto tra due auto, ragazzo portato in ospedale

Schianto tra due auto a Canegrate, 26enne finisce in ospedale.

Schianto tra due auto

Lo schianto è stato violento, due le auto che si sono scontrate. E' quanto accaduto la mattina di oggi, venerdì 20 giugno 2025, in via Ragazzi del 99 a Canegrate. Erano circa le 8.30 quando le due vetture, per motivi ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrate.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, la Polizia Locale e l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio. A finire all'ospedale di Legnano, in codice giallo, è stato un 26enne che si trovava al volante di una delle vetture.