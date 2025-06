Arrestato per stalking sui vicini di casa: è libero

Arrestato per stalking sui vicini di casa a Canegrate, è libero.

Stalking sui vicini, è libero

Il 27 aprile 2025 era stato arrestato (su di lui vi era un'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Busto Arsizio), finendo in carcere, per stalking nei confronti dei suoi vicini di casa. Ora è tornato libero. Protagonista della vicenda è un personaggio che a Canegrate conoscono tutti: 62 anni era diventato l'incubo della via Venezia. Il motivo? Se la prendeva con chiunque passasse col cane davanti alla sua abitazione, persone alle quali lanciavi insulti e minacce con tanto di megafono (lo stesso comportamento lo aveva tenuto nei confronti del sindaco Matteo Modica, della Polizia Locale e dei Carabinieri). Nei giorni scorsi l'uomo è tornato libero. Per il reato che gli viene contestato dovrà poi affrontare il processo. Sempre sul suo conto l'uomo dovrà poi rispondere di altri reati.

Era un incubo

La situazione era davvero da incubo, tanto che nei mesi scorsi una delegazione di residenti era andata in municipio dal sindaco proprio per un incontro. La situazione è sempre stata seguita da Comune, Polizia Locale e Carabinieri.