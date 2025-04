Insultava tutti anche col megafono: arrestato per stalking sui vicini

Insultava tutti anche col megafono, ora finisce in carcere per stalking verso i vicini di casa. E' successo a Canegrate.

Insultava tutti col megafono, stalking verso i vicini di casa

A Canegrate lo conoscevano tutti. Per il fatto che, anche col megafono, se la prendeva con chiunque passasse davanti alla sua abitazione con il cane. Ma non solo: se la prendeva e urlava anche contro il sindaco, contro la Polizia Locale e anche i Carabinieri. La situazione, da mesi, era conosciuta e molto delicata e aveva visto anche i residenti andare in municipio perchè la pazienza stava per finire.

L'arresto per stalking verso i vicini di casa

Nei confronti dell'uomo, 62 anni e residente in via Venezia, è stato emessa un'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Busto Arsizio: per l'uomo l'accusa è quella di stalking nei confronti dei vicini di casa, a partire dal 24 marzo 2023. E' stato arrestato domenica 27 aprile 2025, ora l'uomo si trova nel carcere di Busto Arsizio.