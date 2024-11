Vicino di casa insulta tutti col megafono: residenti in rivolta

Vicino di casa insulta tutti col megafono: succede a Canegrate. I residenti vanno dal sindaco.

Vicino di casa da "incubo"

Un vero e proprio vicino da incubo a Canegrate. Che grida contro chi passa coi cani fuori casa sua. Ma grida anche in maniera del tutto particolare: sì, perchè usa nientemeno che un megafono, col quale urla insulti verso chi passa così come nei confronti del sindaco Matteo Modica, della Polizia Locale e dei Carabinieri.

E’ quello che sta accadendo da tempo in via Venezia e che sta portando all’esasperazione molti dei residenti. E una dozzina di questi ultimi, nei giorni scorsi, si è recata in municipio proprio per incontrare il sindaco in quanto la situazione sta diventando davvero pesante.

Come detto, l’uomo sta proseguendo con comportamenti decisamente fuori dagli schemi, e poi usando anche un megafono per amplificare così le sue "proteste".

Le parole del sindaco

"Nell’incontro avuto con i residenti che sono arrivati nel palazzo comunale, abbiamo ribadito che anche noi stiamo lavorando con i Carabiniere e siamo tutti a perfetta conoscenza della situazione - commenta il primo cittadino - Per quanto ovvio, giova ribadire che sono io il primo a essere dispiaciuto e arrabbiato per questa situazione. Ho relazionato nel merito ai Carabinieri e ci siamo mossi ulteriormente di conseguenza".