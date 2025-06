Tanti gli eventi Internazionali a cui hanno partecipato gli Arcieri del Roccolo di Canegrate, membri delle squadre senior olimpica maschile Borsani Matteo (GdF) e quella femminile con Di Francesco Roberta ( Fiamme Azzurre ) da poco entrata a fare parte del Team agonistico oltre a Alfano Riccardo atleta della Nazionale Olimpica giovanile.

Gli Arcieri del Roccolo protagonisti nelle gare nazionali e internazionali

Borsani e Di Francesco, dopo avere partecipato al Campionato Europeo Indoor di Samsun TRK, hanno inoltre partecipato alle prime 3 tappe della World Archery Cup disputate rispettivamente ad Auburndale USA, Shanghai CHN e Antalya TRK. Ad Antalya Roberta ha vinto la medaglia d'Argento Assoluti a squadre insieme alle compagne di squadra tricolore Rebagliati e Spera. Di Francesco Roberta e Borsani Matteo sono anche convocati per i World Games 2025 che si svolgeranno a Chengdu CHN.

All'inizio del mese si è svolto a Gussago BS il Campionato Regionale Targa arco Olimpico. Il Campione Regionale Assoluto maschile e di classe Senior è ancora una volta un'atleta del team, Mangerini Alessio, il quale dopo questo risultato eccezionale si aggiudica un posto alle Universiadi 2025, in programma per luglio a Berlino, in compagnia di Borsani Matteo e Di Francesco Roberta.

Avere ben 3 atleti di questo calibro sulla linea di tiro delle Universiadi, oltre alle diverse partecipazioni internazionali con le squadre di élite della Fitarco, è chiaramente una fonte di orgoglio e soddisfazione per il Team.

Chi veste i colori del Roccolo

Una nota singolare e comune, in entrambi i Campionati 2025 arco olimpico vestono i colori del Roccolo, Porchera Leonardo Campione Assoluto maschile arco olimpico Indoor 2025 e Mangerini Alessio Campione Assoluto maschile arco olimpico Targa 2025.

Alfano Riccardo, categoria Juniores e membro della squadra olimpica nazionale giovanile ha partecipato alla prima fase della European Youth Cup – Sofia BUL e parteciperà a luglio alla seconda fase di European Youth Cup di Catez SLO

Chi andrà in campo il prossimo fine settimana

Campionato Regionale Targa 2025 Arco Compound - Arco Nudo

Per il prossimo fine settimana del 21 e 22 giugno, sul campo del calcio Canegrate e grazie al patrocinio del Comune di Canegrate, andranno in scena le classiche gare Targa estive di Canegrate, appuntamento divenuto classico degli eventi interregionali riservati agli Atleti tesserati Fitarco con gli Arcieri del Roccolo.

Eventi sportivi aperti al pubblico, libero accesso gratuito negli spazi riservati dell'impianto di via Terni.

Sabato

G2504077 70/60/50 mt Round Giovanile 72 frecce Città di Canegrate

Programma:

ore 14:00 Apertura accreditamento atleti

ore 14:30 Inizio tiri

Premiazioni al termine.

Domenica

R2504079 Campionato Regionale Targa arco Compound e Nudo con scontri individuali e a squadre dove si confronteranno i migliori arcieri lombardi delle divisioni Compound e Nudo dalla categoria giovanissimi alla master.

Evento organizzato dal Campionato Regionale Fitarco Lombardia con il supporto di Arcieri del Roccolo ASD.

Programma:

Ore 08:00 Ritrovo, accreditamento e controllo materiali

Ore 09:00 Inizio tiri

A seguire: Premiazione del Campionato di Classe

A seguire: Compound Round e Round Arco Nudo individuale

A seguire: Compound Match Round e Match Round Arco Nudo a squadre

A seguire: Compound Match Round e Match Round Arco Nudo a squadre miste

A seguire: Premiazione Assoluti individuali, Squadre e Squadre miste