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Martha Rossi: ecco il romanzo d’esordio “La sindrome di Wendy” e la voglia di portarlo in teatro. Nuova opera per la famosa cantante, attrice e autrice residente ad Arese.

Martha Rossi: ecco il romanzo d’esordio e la voglia di portarlo in teatro

“La sindrome di Wendy”. Questo il titolo del romanzo d’esordio di Martha Rossi, volto noto dello spettacolo e oggi residente ad Arese: dopo il debutto ha costruito un percorso artistico (lei a vestire i panni di Scaramouch in We Will Rock You, musical ufficiale dei Queen, e quelli di Wendy nel celebre Peter Pan che tornerà in scena a dicembre per il ventennale) tra musica, teatro e comunicazione, sviluppando una forte capacità narrativa e un rapporto diretto con il pubblico.

Il romanzo – che esce accompagnato anche dal nuovo singolo “Milano senza meta” – nasce dell’esigenza di raccontare, con ironia e autenticità, le dinamiche della dipendenza affettiva e delle relazioni sentimentali contemporanee. Affrontando temi universali come l’amore, autostima, il bisogno di sentirsi indispensabili e il coraggio di scegliere se stessi, Martha intreccia esperienze autobiografiche e finzione narrativa, dando vita a una commedia romantica capace di alternare leggerezza e profondità emotiva. La “sindrome di Wendy” è di fatto la “sindrome della crocerossina”: pagina dopo pagina, il romanzo racconta il viaggio di una donna che impara a smettere di salvare chi non vuole essere salvato (dall’uomo eterno immaturo al bugiardo, dal narcisista al perfezionista passando all’eterno indeciso e romantico solo in apparenza), scoprendo il vero lieto fine: che non coincide con l’incontro del principe azzurro ma con la capacità di scegliere finalmente se stesse.

L’intervista

Con Martha abbiamo parlato del suo romanzo d’esordio, presentato ufficialmente alla Libreria L’Accademia di Milano venerdì 6 novembre 2026.

– Iniziamo subito. Ma tu hai la “Sindrome di Wendy?

“Effettivamente sì. Me ne sono accorta quasi per caso, io che da 20 anni interpreto Wendy di Peter Pan a teatro. Mi sono accorta che ne soffro. E sono ora riuscita a trovare una soluzione a questo problema che mi torturava nelle relazioni sentimentali. Che è tutto quello che ho messo in questo libro”.

– Quanto c’è di autobiografico in questo romanzo?

“Se c’è un ‘caso umano’ nelle vicinanza, io lo becco sicuramente. Tutto quello che si legge nel libro è vero. Sono storie mie, storie di altre persone, storie che mi riguardano in prima persona e che ho vissuto. E che ho voluto raccontare perchè la mia community è una famiglia: la mia famiglia vive lontana, io vivo sola e mi confronto molto on line con le persone che mi seguono. E ho voluto quindi scrivere qualcosa che potesse far sentire meno soli e più capiti. In questo libro, insomma, c’è molto di me. Anche storie che non conoscono in molti”.

– Perchè raccontare tutto questo adesso?

“C’è la storia che io ho chiamato tra Renzo e Lucia. Mi sono detta: sta a vedere che se la racconto, qualcosa di buono esce. Perchè ho capito che in tutte quelle cose che apparentemente non sembrano belle, c’è sempre un bello da scoprire. E poi avevo altre storie da raccontare. Ogni capitolo è qualcosa da raccontare. Chi leggerà questo libro potrà trovare molto di me”.

– Sembri una brava “detective”. E’ così anche nella vita?

“Quello che contraddistingue queste storie è che sono riuscita uscire da queste relazioni, ma dopo un lungo periodo di ‘crocerossina’. Dietro questo tipo di persona c’è anche l’umanità che, purtroppo, al giorno d’oggi manca. Spesso il lato umano viene sottovalutato l’aspetto umano”.

– Che messaggio intendi lanciare con il tuo romanzo?

“Un messaggio importante è quello di rimanere sempre se stessi. La vera chiave, nelle relazioni, per quanto uno si possa dedicare all’altro, è questa. L’unica certezza che noi abbiamo è scegliere noi stessi. Se noi stiamo bene con noi stessi, con quello che facciamo – anche con una ricerca interiore – tutto questo rimane, anche se queste persone vanno via. Perchè tu hai te stesso. Quindi… scegliere sempre se stessi”.

– Ultima domanda: questo libro scorre come se fosse uno spettacolo, un musical. Mai pensato di farlo diventare uno spettacolo teatrale?

“Sì, e ci stiamo già lavorando…”