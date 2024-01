Martha Rossi è ancora "Wendy" in Peter Pan

Martha Rossi, attrice di Arese nota anche a Legnano e Canegrate, torna nei panni della protagonista del celebre musical a Milano sulle note di Edoardo Bennato.

Martha Rossi torna ad essere "Wendy" di Peter Pan

Martha Rossi è tornata a vestire i panni di "Wendy", nel celebre musical "Peter Pan" che sarà in scena al Teatro Arcimboldi di Milano fino 14 gennaio 2024.

Per Rossi, residente ad Arese e nota insegnante di musical per la scuola Paganini a Legnano e Canegrate, si tratta di un ritorno a fuor di popolo: lei che "Wendy" l'ha interpretata già nel 2008 e in edizioni successivi diventando l'idolo degli appassionati di questo musical. Uno spettacolo che, in tutti questi anni, ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ricevendo prestigiosi premi quali il Premio Gassman e tre Biglietti d'oro Agis.

Ora una nuova produzione, imponente, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d'eccellenza firmata da Edoardo Bennato, per una tournèe che toccherà la città più importanti d'Italia (ma non solo) per oltre 50 repliche.

Rossi, già talento di "Amici di Maria De Filippi" e attivissima sui social lanciando messaggi fatti di arte e teatro, era già stata protagonista del celebre musical dei Queen "We will rock you" (scelta direttamente da Brian May, storico chitarrista della band inglese, per la sua bellissima voce) nei panni di "Scaramouche". Ora Martha è di nuovo su un palco prestigioso e ne abbiamo parlato con lei.

L'intervista

- Ciao Martha, il tuo a "Peter Pan" è stato un ritorno a grande richiesta. Come lo stai vivendo?

"Bello sapere di essere nel cuore della gente, lo spettacolo è davvero fantastico. Sono fiera di essere in un altro musical con musiche importante: con 'We will rock you' c’erano le canzoni famosissime dei Queen ora c’è quel rocckettaro vero, italiano, di Bennato, che in tutta la sua carriera ha lanciato messaggi importanti. Rocckettari come lui ce ne sono pochi".

- Ci parli un po’ del personaggio di "Wendy"?

"Come sempre, mi piace portare qualcosa di nuovo nel personaggio che interpreto: 'Wendy', come si vedrà, è cambiata rispetto agli anni scorsi. Certo, fa sempre ridere, resta sempre un personaggio comico, c’è quel lato dolce e umano ma si arrabbia anche! Ci sono poi battute nuove, mi entusiasma il suo voler essere vicino al mondo dei giovani di oggi: che è un po’ quello che faccio io con i social. Perchè mi piace portare sempre un po’ di me nei personaggi che porto in scena".

- Anche stavolta "Wendy" volerà davvero...

"Sì, grazie ad una speciale imbragatura. Un lavoro difficile e molto duro perchè la indosso per tutto il primo atto e per metà del secondo. Grazie ad un apposito sistema, i fili che mi tengono appesa ovviamente non si vedono e la scena che si vedrà sarà quella di un 'vero' volo!".

- Quale il messaggio del musical "Peter Pan"?

"E’ un musical veramente interattivo con il pubblico: è bellissimo sentire migliaia di persone che dalla platea gridano 'Io credo nelle fate'. E questa vicinanza con la gente è qualcosa che ho sempre voluto negli spettacoli in cui recito. Con 'Peter Pan' c’è un mix perfetto: mamme e papà vengono per le musiche di Bennato, che è stato la colonna sonora della loro vita, i bambini ascolteranno una buona musica, ricordandosi di sognare staccandosi un po’ dai cellulari tornando a vivere la loro vita. Vogliamo che la gente torni a casa ricordando l’importanza di sognare e di credere nelle favole. E poi c’è il tema della famiglia, valore che spesso si sta perdendo".