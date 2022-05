"L'arte nel cuore" per aiutare i profughi ucraini

San Vittore Olona

L'esposizione è promossa dall'associazione Alcide De Gasperi insieme a Scenaperta e Fondazione Ticino Olona

"L'arte nel cuore" è l'iniziativa artistica promossa dall'associazione culturale Alcide De Gasperi di San Vittore Olona; parte del ricavato alle famiglie che stanno accogliendo ucraini in paese.

"L'arte nel cuore", ecco l'appuntamento con arte e solidarietà

Tutto pronto per la mostra "L'arte nel cuore", iniziativa giunta alla sua quinta edizione e promossa dall'associazione culturale Alcide De Gasperi di San Vittore Olona e parte del più ampio progetto AppArTe_Biografie organizzato da ScenAperta Altomilanese Teatri con il contributo della Fondazione comunitaria Ticino Olona. L'esposizione, coordinata da Anna Calati, avrà luogo in parte nella sede dell'associazione in Piazza Italia e in parte al Poli Hotel, albergo che sorge lungo il Sempione. L'evento si svolgerà sabato 21 e domenica 22 maggio e poi sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 (orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19); inaugurazione sabato 21 alle 11 nella sede dell'associazione.

Il sostegno ai profughi ucraini

Parte del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto dagli artisti al Comitato accoglienza bambini di Chernobyl che in questo periodo sta ospitando, in famiglie di San Vittore Olona e Cerro Maggiore, bambini e adulti fuggiti dalla guerra.